Інтер – Аталанта: Маліновський потрапив у основний склад на матч Серії А
18:20 - Читать на русском
Інтер в рамках 6-го туру чемпіонату Італії приймає Аталанту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру італійської Серії А Інтер – Аталанта розпочнеться о 19:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на сервісі "MEGOGO". Руслан Маліновський потрапив у основний склад.
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Стартові склади
Інтер:
Аталанта:
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