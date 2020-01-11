Інтер – Аталанта: Маліновський розпочне матч Серії А на лаві запасних

Інтер в рамках матчу 19-го туру чемпіонату Італії приймає у рідних стінах Аталанту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 19-го туру Серії А Інтер – Аталанта розпочнеться о 21:45 за київським часом. Руслан Маліновський залишився у запасі. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Інтер: Хандановіч – Годін, Де Врей, Бастоні – Кандрева, Гальярдіні, Брозовіч, Сенсі, Бірагі – Лукаку, Мартінес
Запасні: Паделлі, Берні, Санчес, Весіно, Раноккія, Політано, Лазаро, Валеро, Дімарко, Еспозіто, Пірола, Агуме
Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джимшиті – Хатебур, Де Роон, Пашаліч, Госенс – Ілічіч – Гомес, Сапата
Запасні: Россі, Спортьєлло, Масьєлло, Муріель, Фройлер, Пікколі, Маліновський, да Ріва, Кастань, Околі, Траоре, Хайденрайх
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