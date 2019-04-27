Інтер – Ювентус: стартові склади та онлайн-трансляція матчу

Міланський Інтер приймає чинного чемпіона Італії в матчі 34-го туру Серії А. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Інтер – Ювентус на "Футбол 24", стартує о 21:30 за київським часом. Ювентус вже завоював титул чемпіона, однак постарається завадити принциповому супернику по Derby d'Italia пробитися в Лігу чемпіонів.

Стартові склади:

Інтер: Хандановіч – Д'Амброзіо, Де Врей, Шкріньяр, Асамоа – Брозовіч, Весіно – Політано, Наінгголан, Перішіч – Ікарді.

Ювентус: Щенсни – Канселу, Бонуччі, К'єлліні, Сандро – Джан, П'яніч, Матюйді – Квадрадо, Роналду, Бернардескі.

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