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Інтер – Ювентус: Брозовіч зможе взяти участь у матчі

19:10 24 Читать на русском
Інтер – Ювентус: Брозовіч зможе взяти участь у матчі
Марсело Брозовіч / ФК Інтер

Півзахисник Інтера Марсело Брозовіч зможе зіграти в матчі 34 туру Серії А проти Ювентуса.

 

Інтер зможе розраховувати на Марсело Брозовіча в Дербі Італії проти Ювентуса, повідомляє Sky Sport Italia.

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Сьогодні, 24 квітня, хорват тренувався в загальній групі "нерадзуррі", відновившись після травми.

Матч Інтер – Ювентус відбудеться 27 квітня о 21:30 за київським часом.

Теги
Ювентус Ювентус Італія Інтер - Ювентус Марсело Брозовіч Марсело Брозовіч Інтер Інтер
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