Інтер – Ювентус: Брозовіч зможе взяти участь у матчі

Україна — 20:27 1837
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Динамо не обіграло Шахтар у жахливому матчі УПЛ, Бойко парирував пенальті на останніх секундах
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Ван Дейк став найкращим гравцем року в АПЛ, – Daily MailАнглія — 19:44 273
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Зоря вирвала вольову перемогу в матчі зі Львовом та піднялась у зону єврокубківУкраїна — 18:52 1245
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Роналду не проти призначення Гвардіоли в Ювентус – португалець тисне на керівництво через трансфериІталія — 18:30 582
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"Світом править любов": дебютант Динамо ощасливив голубооку красуню, яку "називали відьмою"Україна — 16:40 3356