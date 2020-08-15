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Інтер – Шахтар: Янг оцінив силу "гірників" напередодні півфіналу Ліги Європи

15:49 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Янг оцінив силу "гірників" напередодні півфіналу Ліги Європи
Ешлі Янг / ФК Інтер

Гравець міланського Інтера Ешлі Янг поділився думками щодо виступів Шахтаря в Лізі Європи.

 

"Якщо чесно, хочеться грати з тими, хто сповідує атакувальний футбол. Граємо на зустрічних курсах, і хто буде кращим в день матчу, той і переможе. Думаю, з Шахтарем буде класний матч.

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Ми дивилися записи матчів Шахтаря. Бачили їхню гру з Базелем. Гарна команда. Вони б не вийшли в півфінал, якби це було не так. У нас всі з радістю чекають можливості зіграти з Шахтарем та знову перевірити себе. Побачимо, що буде після 90 хвилин гри.

Чи додає нам мотивації можливість зустрітись з Юнайтед у фіналі? Ні. Звичайно, фінал є нашою метою, але ми не думаємо, хто буде там, проти кого доведеться грати. Ми зосереджені на Шахтарі, на найближчому матчі. Більше ні на чому", – цитує слова Янга офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи Ешлі Ешлі Янґ
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