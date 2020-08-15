Інтер – Шахтар: УЄФА призначив арбітрів на півфінал Ліги Європи

Шахтар дізнався суддівську бригаду, яка працюватиме на матчі 1/2 фіналу Ліги Європи проти Інтера.

Головним арбітром зустрічі стане 39-річний поляк Шимон Марциняк, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому співвітчизники Павєл Сокольніцкі і Томаш Лісткевич. За VAR відповідатиме Павєл Гіль, а його асистентом буде Томаш Квятковскі. Четвертий суддя – шотландець Вільям Коллам.

Цікаво, що Марциняк вже двічі судив матчі Шахтаря: у 2015 році в плей-офф Ліги чемпіонів "гірники" зіграли внічию 2:2 з австрійським Рапідом, а 2016-го з таким же рахунком розійшлись миром з Севільєю у півфіналі Ліги Європи.

З Інтером польський арбітр перетинався тричі: у 2015 році "чорно-сині" поступились Вольфсбургу в 1/8 фіналу Ліги Європи, минулого сезону зіграли унічию з Барселоною 1:1, а у поточному – обіграли Славію 3:1 у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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