Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін з оптимізмом оцінює шанси на успіх у матчі 5-го туру ЛЧ проти Інтера.

"Всі хочуть грати в Лізі чемпіонів. Тут виступають найкращі команди. Очікування високі. Ми розуміємо, що попереду матч проти сильного суперника. Знаємо свої сильні сторони і будемо показувати на полі максимум. Ще є шанси пройти далі.

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Матч покаже, наскільки ми готові ментально. Хочемо показати найкращі якості перед заповненими трибунами. Велика відповідальність. Як ми впораємося з цією відповідальністю, такий футбол і покажемо", – розповів Трубін на прес-конференції.

Нагадаємо, дуель між Шахтарем та Інтером відбудеться у середу, 24 листопада, у Мілані. Початок зустрічі о 19:45. Перший матч у Києві завершився без голів.

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