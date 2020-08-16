Інтер – Шахтар: Тайсон озвучив серйозність намірів "гірників" на вихід у фінал Ліги Європи

"З командою, що фінішувала в чемпіонаті Італії другою, слід бути обачними. Вони мають відмінних футболістів, у тому числі багатьох легіонерів. Півфінал надзвичайно важливий для обох команд, тим паче що раунд – на виліт, без другої зустрічі. Тож, як я це бачу, шанси 50 на 50.

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Ми пройшли так далеко не випадково – ми заслужили це. Буде чудовий матч. Сподіваємось, що зможемо повторити наш відмінний виступ, який був у поєдинку з Базелем. Звісно, поважаємо Інтер, однак ми не припинимо грати в нашому ключі й далі діятимемо так, із задоволенням. Ми робитимемо те, що робимо, з повагою до суперника.

Надто для тих із нас, хто виступає за клуб досить довго. Ми мріємо про вихід до фіналу від моменту протистояння з Бенфікою, і ніколи не відхилялися від цього курсу. Фінал завжди лишався нашою метою. Ми знали, що, коли вийдемо до чвертьфіналу або півфіналу, зустрінемося з міцними командами, але далі думаємо про фінал, навіть коли нам протистоїть Інтер.

Ми прагнемо ввійти до історії клубу, і для цього маємо здобувати такі трофеї, як у Ліга Європи. Це важливо й для клубу, й для нас, футболістів. Ми ставимо це завдання собі завжди, зосереджені на ньому, на тому, що ми робили в тренувальному процесі, тож у понеділок намагатимемось продемонструвати відмінну гру і, дай Боже, вийти до фіналу", – поділився Тайсон в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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