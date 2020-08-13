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Інтер – Шахтар: Шевчук визначив, у чому "гірники" переважають іменитого суперника

08:49 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Шевчук визначив, у чому "гірники" переважають іменитого суперника
Шахтар готується до Інтера / ФК Шахтар

Колишній захисник "гірників" та збірної України переконаний, що Шахтар має всі шанси здолати Інтер та поборотися за трофей Ліги Європи.

 

"Для мене ці команди, який вийшли в півфінал, вони заслуговують грати в Лізі чемпіонів. Базель, Вольфсбург – ці команди все ж таки трохи нижчого рівня. Матчі будуть серйозні.

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Інтер – фаворит матчу, це великий клуб з багатою історією. Але зараз це не той клуб, який був у 2000-ні роки. У них є гравці світового рівня, але вони його не показують зараз. Лукаку – це потужний гравець, якому повинні приділити увагу і протидіяти. Думаю, що у Шахтаря вищий рівень організації, ніж в Інтері. На мій погляд, у донеччан все в руках і ногах, щоб пройти далі", – цитує Шевчука сайт телеканалів "Футбол".

Матч Інтер – Шахтар пройде 17 серпня в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. В іншому півфіналі Ліги Європи зіграють Манчестер Юнайтед і Севілья.

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Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Інтер Інтер Ліга Європи В'ячеслав В'ячеслав Шевчук
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