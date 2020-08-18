Інтер – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

"Сьогодні нам не вдалося показати свою атакувальну гру через пресинг Інтера. Важко було переходити на половину поля суперника. У першому таймі був напівмомент у Маркоса Антоніо. А з двох своїх моментів у першому таймі Інтер реалізував один.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Якби ми зрівняли рахунок у другому таймі, коли був момент у Жуніора Мораєса, то гра могла піти далі по-іншому. На жаль, Інтер забив другий гол, а наша команда не змогла на нього правильно психологічно відреагувати. У тому епізоді ми не змогли закрити дальню стійку. Ми чудово знали, що у Інтера під час кутових туди забігає гравець. До другого голу гра була більш-менш рівною, та після нього Інтер вже пішов вперед і розвинув успіх.

Це негативний день для нас. Ми змогли непогано виступити в Лізі Європи, але ця поразка залишить неприємний осад. Звичайно, я беру на себе всю відповідальність за невдачу. Та хотів би нагадати, що ми не просто так опинилися у півфіналі. Ми провели чудовий сезон. У багатьох матчах Ліги Європи ми показували чудову гру. Ми маємо проаналізувати помилки, виправити їх та йти вперед", – сказав Каштру на прес-конференції після матчу з Інтером в Дюссельдорфі.

Нагадаємо, у плей-офф турніру на шляху до півфіналу Шахтар впорався з Бенфікою, Вольфсбургом та Базелем.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи