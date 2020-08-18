toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Інтер – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

00:52 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підсумував євросезон своїх підопічних після поразки від Інтера (0:5) у півфіналі Ліги Європи.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Сьогодні нам не вдалося показати свою атакувальну гру через пресинг Інтера. Важко було переходити на половину поля суперника. У першому таймі був напівмомент у Маркоса Антоніо. А з двох своїх моментів у першому таймі Інтер реалізував один.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Якби ми зрівняли рахунок у другому таймі, коли був момент у Жуніора Мораєса, то гра могла піти далі по-іншому. На жаль, Інтер забив другий гол, а наша команда не змогла на нього правильно психологічно відреагувати. У тому епізоді ми не змогли закрити дальню стійку. Ми чудово знали, що у Інтера під час кутових туди забігає гравець. До другого голу гра була більш-менш рівною, та після нього Інтер вже пішов вперед і розвинув успіх.

Це негативний день для нас. Ми змогли непогано виступити в Лізі Європи, але ця поразка залишить неприємний осад. Звичайно, я беру на себе всю відповідальність за невдачу. Та хотів би нагадати, що ми не просто так опинилися у півфіналі. Ми провели чудовий сезон. У багатьох матчах Ліги Європи ми показували чудову гру. Ми маємо проаналізувати помилки, виправити їх та йти вперед", – сказав Каштру на прес-конференції після матчу з Інтером в Дюссельдорфі.

Нагадаємо, у плей-офф турніру на шляху до півфіналу Шахтар впорався з Бенфікою, Вольфсбургом та Базелем.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Інтер – Шахтар: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/20
17 серпня
21811
Теги
Ліга Європи Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Інтер Інтер Головне Луїш Луїш Каштру
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу
    Ліга Європи — 00:4818093 Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу
18
год
:
38
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?