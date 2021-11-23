– Перемога над Наполі (3:2) надає впевненості у вирішенні завдання виходу з групи Ліги чемпіонів?

– У неділю ми провели справді чудовий поєдинок, обігравши Наполі – команду з найкращою обороною у Європі. Мої підопічні склали тест на зрілість і характер. Також ми знаємо, що в матчі із Шахтарем усе в наших руках. Після перемог над Шерифом доведеться зіткнутися з командою, у якої чудовий тренер і яка поставила нас у скрутне становище в першій зустрічі. Аби домогтися результату, слід продемонструвати найкращу гру.

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– Якою є кадрова ситуація перед поєдинком із Шахтарем?

– У неділю був непростий матч, виникли деякі проблеми. Зокрема, заміни попросили Барелла та Корреа. Чалханоглу отримав жовту картку наприкінці першого тайму, і за рахунку 3:1 я також вирішив його замінити. Знаючи, що Джеко останнім часом мав труднощі й не грав, а Сатріано був дискваліфікований, я тримав ці обставини в голові. Завтра ми точно не побачимо на полі травмованих де Врея та Санчеса, проте на всіх інших розраховуємо. Подивимось, як минатиме відновлення.



– Чи відчуваєте додатковий тиск, адже від Інтера чекають виходу до плей-офф Ліги чемпіонів?

– Завтрашній день є дуже важливим для клубу та вболівальників, адже належить вирішити одне з головних завдань. Коли я прийшов до Інтера, то на першій прес-конференції однією з поставлених цілей назвав повернення до 1/8 фіналу ЛЧ. Гра із Шахтарем для нас багато в чому вирішальна, адже в останньому турі відбудеться виїзд до Мадрида й не хотілося б відкладати завдання на цю гру. Однак і Шахтар – суперник високого рівня, який може поставити нас у скрутне становище. Готуємось до поєдинку ретельно.



– Інтеру зручніше грати з тими суперниками, що сповідують закритий футбол, або з тими, які готові ризикувати і йти в атаку?

– Пощастило, що в мене у складі дуже якісні футболісти, які виступають на високому рівні багато років, тож тактика суперника значення не має. Останнім часом ми неодноразово зустрічалися з опонентами, котрі сідали глибоко в оборону або намагалися зустрічати нас високо. Я добре знаю Шахтар, часто протистояв нинішньому тренерові "гірників" Де Дзербі. Йому вдалося швидко донести свої тренерські концепції до дуже технічної команди, де зібрано багато індивідуально сильних футболістів.



– Та обставина, що Шахтар потребує лише перемоги, на руку Інтеру?

– Гадаю, це надто не вплине на перебіг матчу. На нас чекає відмінний поєдинок команд європейського рівня, які вміють добре грати у футбол, що дуже важливо для нас, і це плюс.



– Проведіть паралель між першим матчем із Шахтарем і майбутнім.

– Тоді виграти могли обидві команди. Можливо, у нас виникало більше моментів, але Шахтар мав більше вдалих індивідуальних дій, обведень. Перед нами команда, яка прагне вести гру, нав'язувати свій футбол, і ми повинні намагатися завадити їй.



– Вам приємно читати в ЗМІ, що це вже Інтер Індзагі?

– Відбувається процес зростання, ми на правильному шляху. Однак попереду ще багато роботи, адже я, як і кожен тренер, маю власні ідеї. Мені пощастило знайти відмінне середовище, що чудово прийняло мене від першого дня. Протягом чотирьох місяців ми подолали гарний шлях, аби донести свою концепцію. Нещодавня перемога над Наполі надасть нам більше впевненості у власних силах, адже раніше ми хоч ніколи й не програвали у великих матчах, однак часом нам бракувало саме переможного результату.

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– Яка італійська команда більше від інших схожа на Шахтар?

– Гадаю, це саме Наполі, з яким ми щойно зустрічались, і Сассуоло – колишній клуб Де Дзербі. Обидві намагаються контролювати м'яч, аби чинити тиск і знаходити ідеальні моменти для голів.

– Що слід змінити в грі Інтера порівняно з першою зустріччю із Шахтарем, аби здобути перемогу?

– У першому матчі ми створили багато моментів, однак тепер слід бути рішучішими та успішнішими. Я пам'ятаю поперечину Барелли, небезпечні удари Джеко й Лаутаро Мартінеса. Гадаю, треба хвилюватися тоді, коли моментів нема, це завжди є проблемою. Шахтар у першому матчі більше володів м'ячем, але створив менше гострих моментів, ніж Інтер.

– Чи побачимо ми на полі Стефано Сенсі в найближчих зустрічах?

– Я маю гравців, які чудово тренуються. Не приховуватиму, сумую за де Вреєм і Санчесом – це важливі виконавці, і ми розраховуємо, що вони чимшвидше залікують свої травми. Проте й інші футболісти подають мені відмінні сигнали. Це нормально, коли тренерові є з кого обирати. Гадаю, всі гратимуть: хтось більше, хтось менше. Сенсі працює чудово, як і всі інші, він обов'язково матиме шанс. Від цього моменту й до Різдва Інтер повинен провести багато матчів, і він, і інші хлопці ще зроблять свій внесок у результат команди, – наводить слова Індзагі офіційний сайт Шахтаря.

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