Інтер – Шахтар: передматчева прес-конференція Антоніо Конте

"Я вважаю, що рівень Шахтаря з новим тренером залишається таким же високим. Коли я тренував Ювентус у Лізі чемпіонів, ми зустрічалися з Шахтарем. Вже тоді в обоймі команди були дуже потужні гравці. І сьогодні у Шахтарі є дуже сильні футболісти. Вітаю всю адміністрацію Шахтаря, вони знаходять дуже цікавих талантів.

Інтер – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Присутність нашого президента? Це радість для мене і для наших гравців. Ми захищаємо честь італійського футболу як єдина команда, що залишилася? Я не вважаю в даному випадку себе представником всього італійського футболу. В цьому сезоні ми всюди боролися до останнього, і в чемпіонаті, і дійшли до півфіналу Кубка Італії. Так, нам потрібно трохи додати в наших результатах. Звичайно, якби я міг підняти такий кубок, це було б величезне досягнення, перш за все, для клубу. Моє особисте досягання для мене має менше значення.

Відсутність Санчеса? Три чверті сезону Санчеса у нас не було. Звичайно, він зараз повернувся на дуже гарний рівень, і нам буде не вистачати такого гравця. Інші наші гравці мають віддати більше на полі. У нас є молодий Еспозіто. Ми можемо ще щось придумати. На жаль, Алексіса Санчеса завтра не буде на полі", – сказав Конте на передматчевій прес-конференції у неділю в Дюссельдорфі.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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