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Інтер – Шахтар: Маркевич окреслив головний фактор, який дозволить "гірникам" вийти у фінал Ліги Європи

11:22 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Маркевич окреслив головний фактор, який дозволить "гірникам" вийти у фінал Ліги Європи
Мирон Маркевич / УАФ

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич віддав належне міланському Інтеру, який стане суперником "гірників" у півфіналі Ліги Європи.

 

"На мій погляд, шанси футболістів донецького Шахтаря стати володарем головного призу Ліги Європи різко зростуть, якщо вони в півфіналі пройдуть Інтер. Дуже багато буде залежати від того, чи зуміє оборона "гірників" нейтралізувати найгрізніших нападників італійців – Лукаку і Лаутаро Мартінеса. З форвардами такого рівня Шахтар вже давно не зустрічався.

Інтер – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги Європи

До того ж, в Інтера дуже кваліфікований наставник – Антоніо Конте, який подбає, щоб його підопічні не дали розбігтися мобільним гравцям Шахтаря. Втім, я сподіваюся, що і "гірники" постараються здивувати Інтер домашніми заготовками", – розповів Маркевич Meta-ratings.

Поєдинок Інтер – Шахтар стартує сьогодні, 17 серпня, о 22:00. Переможець побореться за трофей із Севільєю. Фінал Ліги Європи 2019/20 пройде 21 серпня в Кельні.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

blog_ava
Інтер – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги Європи
08:00
14473
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Інтер Інтер Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга Європи Мирон Маркевич
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