Інтер – Шахтар: Маркевич окреслив головний фактор, який дозволить "гірникам" вийти у фінал Ліги Європи

"На мій погляд, шанси футболістів донецького Шахтаря стати володарем головного призу Ліги Європи різко зростуть, якщо вони в півфіналі пройдуть Інтер. Дуже багато буде залежати від того, чи зуміє оборона "гірників" нейтралізувати найгрізніших нападників італійців – Лукаку і Лаутаро Мартінеса. З форвардами такого рівня Шахтар вже давно не зустрічався.

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До того ж, в Інтера дуже кваліфікований наставник – Антоніо Конте, який подбає, щоб його підопічні не дали розбігтися мобільним гравцям Шахтаря. Втім, я сподіваюся, що і "гірники" постараються здивувати Інтер домашніми заготовками", – розповів Маркевич Meta-ratings.

Поєдинок Інтер – Шахтар стартує сьогодні, 17 серпня, о 22:00. Переможець побореться за трофей із Севільєю. Фінал Ліги Європи 2019/20 пройде 21 серпня в Кельні.

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