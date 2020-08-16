Інтер – Шахтар: Лєвандовскі назвав несподівану перевагу "гірників" у півфіналі Ліги Європи

"Фаворит пари Інтер – Шахтар? Звичайно, це міланський клуб. Але, може, це і добре. На італійців буде тиснути результат. Інтеру потрібен Кубок, а Шахтар може його завоювати.

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Так, це буде нелегко, але у "гірників" досить досвідчених виконавців, які в змозі вирішити долю поєдинку. Я вже не кажу про Андрія Пятова, який знає, що таке перемога в престижному європейському турнірі. Він допоможе партнерам своїм досвідом", – поділився Лєвандовскі в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, поєдинок між Інтером і Шахтарем відбудеться в німецькому Дюссельдорфі 17 серпня. Початок матчу о 22:00.

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