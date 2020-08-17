Інтер – Шахтар: Лукаку та Мартінес побили унікальний клубний рекорд

Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінес стали першою парою форвадів за останні 15 років, які забили понад 20 мячів у сезоні. Унікальне досягнення зафіксувала UtdArena у своєму Твіттері.

Інтер – Шахтар – відео голів

Лукаку забив 32 голи, а Мартінес – 21. Попередній раз схоже досягнення встановлювали Адріано (28) та Обафемі Мартінс (22) у сезоні 2004/05.

Нагадаємо, Лукаку в минулому сезоні Серії А провів 33 матчі, відзначившись 23 голами, а на рахунку Мартінеса 14 голів у 35 матчах Кальчо.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко