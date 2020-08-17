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Інтер – Шахтар: Лукаку та Мартінес побили унікальний клубний рекорд

17 серпня 23:32 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Лукаку та Мартінес побили унікальний клубний рекорд
Ромелу Лукаку / Фото з відкритих джерел

Гравці міланського Інтера продовжують підкорювати клубні рекорди.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку та Лаутаро Мартінес стали першою парою форвадів за останні 15 років, які забили понад 20 мячів у сезоні. Унікальне досягнення зафіксувала UtdArena у своєму Твіттері.

Інтер – Шахтар – відео голів

Лукаку забив 32 голи, а Мартінес – 21. Попередній раз схоже досягнення встановлювали Адріано (28) та Обафемі Мартінс (22) у сезоні 2004/05.

Нагадаємо, Лукаку в минулому сезоні Серії А провів 33 матчі, відзначившись 23 голами, а на рахунку Мартінеса 14 голів у 35 матчах Кальчо.

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blog_ava
Інтер – Шахтар – відео голів
17 серпня
16879
Теги
Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Шахтар Ромелу Ромелу Лукаку Лаутаро Лаутаро Мартінес
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