Бельгійський форвард міланського Інтера Ромелу Лукаку високо оцінив свій потенціал і поставив себе на один щабель з найкращими світовими бомбардирами.

"Якщо говорити про тактику, тобто про роботу на своїй позиції, я не можу помилятися. Ніколи.

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Я входжу до п'ятірки найкращих бомбардирів світу. Якщо Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі і Роберт Лєвандовскі можуть перевершувати власні можливості, то чому я не можу?" – цитує Лукаку видання France Football.

Нагадаємо, вже у середу, 9 грудня, 27-річний бельгієць разом зі своєю командою спробує завадити українцям пробитись до весняної частини Ліги чемпіонів. Поєдинок між Інтером та Шахтарем стартує о 22:00.

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