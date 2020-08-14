Інтер – Шахтар: Луческу оцінив шанси своїх колишніх команд у півфіналі Ліги Європи

"Шахтар зараз складно обіграти. У них феноменальна організація гри, тому Інтеру буде непросто. Їм буде складно повернути собі м'яч, коли ним буде володіти українська команда.

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Це буде протистояння двох різних колективів. Шахтар діє за рахунок своєї організації, Інтер – за рахунок агресії. У італійської команди є індивідуальна майстерність і солідність в обороні.

У Шахтаря хороші шанси виграти цей трофей. Готовність гравців Інтера у цьому матчі буде вирішальним фактором. Конте добре знає Шахтар, адже зустрічався з ним в Лізі чемпіонів. Ключовий гравець Шахтаря у центрі поля – Алан Патрік. Він зараз дуже сильний, як і Маркос Антоніо. Також винятковий Марлос", – цитує Луческу видання Inter-news.it.

Нагадаємо, Луческу очолював обидва клуби: з Інтером румунський фахівець працював в сезоні 1998/99, а донецькою командою керував з 2004 по 2016 роки. Півфінальна зустріч колективів відбудеться 17 серпня о 22:00.

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