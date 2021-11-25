"Інтер мав дуже багато моментів. Я хочу порадити Динамо, щоб брали все найкраще, що мав Інтер. Італійці і на контратаках грали, і бігли в атаку… Найнебезпечніше – те, що, як тільки людина відкривається, її одразу нагороджують пасом.

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Що у зону, що так віддають. Тому й небезпечно. Майже всі атаки закінчувалися ударами. До цього треба йти Динамо. Щоправда, в єврокубках, а не у чемпіонаті країни", – поділився Леоненко у коментарі Великому футболу.

Нагадаємо, Шахтар не зумів вийти у весняну частину єврокубків уперше з 2011 року – поразка від Інтера (0:2) позбавила "гірників" шансів на вихід навіть до Ліги Європи.

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