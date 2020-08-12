Інтер – Шахтар: легенда "гірників" оцінив перспективи підопічних Каштру у півфіналі Ліги Європи

"Чекаю від "гірників" у матчі з Інтером такої ж якісної і цікавої гри, як у поєдинку проти Базеля. У півфіналі вже не має значення, з ким грати, з Інтером, з Севільєю чи з Манчестер Юнайтед.

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Фаворитів на цій стадії немає. Вважаю, що у поєдинку зі срібним призером чемпіонату Італії у Шахтаря рівні шанси на вихід у фінал Ліги Європи", – сказав Матвєєв у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги Європи Шахтар впевнено переміг швейцарський Базель з рахунком 4:1. Інтер у свою чергу здолав Байєр (2:1) і вже 17 серпня у Дюссельдорфі зустрінеться з "гірниками" у півфіналі турніру. Початок матчу о 22:00.

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