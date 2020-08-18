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Інтер – Шахтар: Лаутаро встановив цікавий рекорд за результативністю серед топ-5 ліг

01:50 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Лаутаро встановив цікавий рекорд за результативністю серед топ-5 ліг
Лаутаро Мартінес / Фото ФК Інтер

Форвард Інтера Лаутаро Мартінес продовжує встановлювати нові досягнення у нинішньому сезоні.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Протистояння з Шахтарем дозволило Мартінесу очолити один з європейських рейтингів бомбардирів.

Інтер – Шахтар – відео голів

Аргентинський нападник забив "гірникам" у першому таймі півфіналу ЛЄ, цей гол став 13-м для Лаутаро у нинішньому сезоні, який був забитий у перші 30 хвилин матчу, повідомляє OptaPaolo. Цей найкращий результат сезону 2019/20 серед гравців топ-5 ліг.

Нагадаємо, за інфомрацією ЗМІ, 22-річним Мартінесом активно цікавиться Барселона.

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blog_ava
Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЛЄ
17 серпня
89629
Теги
Ліга Європи Лаутаро Лаутаро Мартінес Інтер - Шахтар Інтер Інтер Рекорди
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