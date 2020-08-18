Інтер – Шахтар: Лаутаро встановив цікавий рекорд за результативністю серед топ-5 ліг

Протистояння з Шахтарем дозволило Мартінесу очолити один з європейських рейтингів бомбардирів.

Інтер – Шахтар – відео голів

Аргентинський нападник забив "гірникам" у першому таймі півфіналу ЛЄ, цей гол став 13-м для Лаутаро у нинішньому сезоні, який був забитий у перші 30 хвилин матчу, повідомляє OptaPaolo. Цей найкращий результат сезону 2019/20 серед гравців топ-5 ліг.

Нагадаємо, за інфомрацією ЗМІ, 22-річним Мартінесом активно цікавиться Барселона.

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