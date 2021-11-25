"Ми дуже задоволені цією перемогою. Для нас було неймовірно важливо наблизитися до 1/8 фіналу з цієї групи. Ми робили те, що були зобов'язані вдома, перед власними фанатами, які завжди підтримують і допомагають нам.

Інтер – Шахтар – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Перемогти в цій грі – це чудове відчуття. Ми дуже задоволені нашим прогресом. Ми перебуваємо на правильному шляху і в чемпіонаті, і в цьому турнірі. На досягнутому ми не зупиняємося. У суботу на нас чекає Венеція, тож ми продовжимо важко працювати та виконувати завдання тренера. Нам потрібно добре відпочити, оскільки це буде важкий виїзний матч", – цитує форварда офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що "нерадзуррі" впевнено здолали Шахтар завдяки дублю Едіна Джеко та після поразки Шерифа гарантували собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.

Інтер ефектно вибив Шахтар з єврокубків завдяки дублю Джеко – у прощанні з ЛЧ найкращими були українці