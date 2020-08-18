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Інтер – Шахтар: Конте закликав не робити висновків про "гірників" за результатом півфіналу Ліги Європи

01:27 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Конте закликав не робити висновків про "гірників" за результатом півфіналу Ліги Європи
Антоніо Конте / Фото UEFA

Головний тренер Інтера Антоніо Конте поділився враженнями від півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря (5:0).

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Ми вийшли у фінал, обігравши дуже сильну команду. Не обманюйте себе результатом. Ми були чудові і не дозволили їм грати так, як вони хотіли. Хлопці відіграли саме так, як слід в єврокубках.

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Що стосується фіналу, багато хто з наших футболістів вперше в своїй кар'єрі візьмуть участь у матчі такого рівня. У Севільї великий досвід, вони вигравали цей турнір кілька разів. Але ми готові спробувати потішити наших уболівальників. Їм слід пишатися цими хлопцями, тому що вони повністю викладаються.

Гравці знали, що я вірю у хороше завершення сезону для нашої команди. Ми дуже багато працювали і навчалися на своїх помилках протягом сезону. Ми фінішували другими в Серії А і тепер вийшли у фінал Ліги Європи. Давайте отримаємо задоволення цим моментом напередодні фіналу", – цитує Конте офіційний сайт УЄФА.

Доля трофею Ліги Європи між Інтером та Севільєю буде вирішена 21 серпня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

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Теги
Ліга Європи Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Інтер Інтер Антоніо Антоніо Конте
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