Інтер – Шахтар: Конте закликав не робити висновків про "гірників" за результатом півфіналу Ліги Європи

"Ми вийшли у фінал, обігравши дуже сильну команду. Не обманюйте себе результатом. Ми були чудові і не дозволили їм грати так, як вони хотіли. Хлопці відіграли саме так, як слід в єврокубках.

Інтер – Шахтар: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Що стосується фіналу, багато хто з наших футболістів вперше в своїй кар'єрі візьмуть участь у матчі такого рівня. У Севільї великий досвід, вони вигравали цей турнір кілька разів. Але ми готові спробувати потішити наших уболівальників. Їм слід пишатися цими хлопцями, тому що вони повністю викладаються.

Гравці знали, що я вірю у хороше завершення сезону для нашої команди. Ми дуже багато працювали і навчалися на своїх помилках протягом сезону. Ми фінішували другими в Серії А і тепер вийшли у фінал Ліги Європи. Давайте отримаємо задоволення цим моментом напередодні фіналу", – цитує Конте офіційний сайт УЄФА.

Доля трофею Ліги Європи між Інтером та Севільєю буде вирішена 21 серпня, стартовий свисток пролунає о 22:00.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи