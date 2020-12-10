"Чи не бракувало нам рішучості? Ви можете мати свою думку, я її поважаю. Але я не згоден, бо думаю, що команда віддала все, що мала, зробила все, що було потрібно. Неймовірно, що за дві гри, в яких ми домінували проти Шахтаря, ми не забили жодного м'яча. Я не згоден, що нам взагалі не вистачало рішучості. Мої гравці сьогодні віддали все, тому я абсолютно не згоден.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми повинні оцінювати все з холодними головами, а не після такого завершення. Є велике розчарування, але я абсолютно не відчуваю, що нам бракувало рішучості, зосередженості чи агресії. Нам не вистачило гола, протягом всієї кампанії Ліги чемпіонів нам не щастило з арбітрами та VAR. Якщо ви повернетесь назад і подивитесь на всі ситуації, яких не бачили і не оцінювали, тоді...

Шахтар приїхав сюди і переробив свою тактику, щоб нейтралізувати нас. У Лізі Європи вони програли з рахунком 5:0, тому і змінилися. Подумайте, перш ніж ставити питання про ці два матчі і попередній в Лізі Європи! У нас є план Б, але я не буду говорити про нього тут. Це буде цілковитою катастрофою, якщо його теж нейтралізують", – наводить слова Конте Football Italia.

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