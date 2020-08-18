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Інтер – Шахтар: Каштру назвав переломний момент півфіналу Ліги Європи

00:35 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Каштру назвав переломний момент півфіналу Ліги Європи
Луїш Каштру / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував розгромну поразку від Інтера.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"Після другого пропущеного м'яча команда розсипалась. Ми зробили декілька фатальних помилок. Наразі можу сказати те, що наш шлях, який ми пройшли до півфіналу, був просто фантастичний.

Інтер – Шахтар – відео голів

Зрозуміло, що я зараз дуже нещасний. Ми зробили багато помилок проти дуже сильної команди. Ми знали, що пресинг Інтера створить нам дискомфорт – вони нам багато чого не дозволяли робити. Ми були не ми після 2:0.

Щиро вітаю Інтер. Я беру на себе відповідальність за цю поразку. В єврокубках у нас був чудовий шлях до півфіналу. Але все одно запам'ятається лише цей поганий результат. Ми програли хорошій команді, яка заслужила перемогу", – сказав Каштру після матчу в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Інтер переміг Шахтар з рахунком 5:0 та зіграє у фіналі з Севільєю.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи

blog_ava
Інтер – Шахтар – відео голів
17 серпня
16967
Теги
Інтер Інтер Шахтар Шахтар Ліга Європи Луїш Луїш Каштру Інтер - Шахтар
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