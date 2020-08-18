Інтер – Шахтар: Каштру назвав переломний момент півфіналу Ліги Європи

"Після другого пропущеного м'яча команда розсипалась. Ми зробили декілька фатальних помилок. Наразі можу сказати те, що наш шлях, який ми пройшли до півфіналу, був просто фантастичний.

Інтер – Шахтар – відео голів

Зрозуміло, що я зараз дуже нещасний. Ми зробили багато помилок проти дуже сильної команди. Ми знали, що пресинг Інтера створить нам дискомфорт – вони нам багато чого не дозволяли робити. Ми були не ми після 2:0.

Щиро вітаю Інтер. Я беру на себе відповідальність за цю поразку. В єврокубках у нас був чудовий шлях до півфіналу. Але все одно запам'ятається лише цей поганий результат. Ми програли хорошій команді, яка заслужила перемогу", – сказав Каштру після матчу в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Інтер переміг Шахтар з рахунком 5:0 та зіграє у фіналі з Севільєю.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи