Інтер – Шахтар: Капелло виділив слабку сторону "гірників" напередодні півфіналу Ліги Європи

Колишній тренер Ювентуса та цілої низки інших клубів Фабіо Капелло поділився очікуваннями від майбутнього півфіналу Ліги Європи Інтер – Шахтар.

"Прогнозую Інтер у фіналі. Шахтар – це команда, яка добре грає, має високу якість в півзахисті та атаці, проте гра в захисті залишає бажати кращого. Інтер добре атакує та захищається, а з Лукаку їм вдасться зробити різницю.

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Маю зазначити, що Ромелу легше грати в Італії, оскільки тут немає захисників, які могли б стримати його. Боротьба за Скудетто в наступному сезоні? Думаю, Інтер буде головним конкурентом Ювентуса", – наводить слова Капелло Sempreinter з посиланням на Tuttosport.

Нагадаємо, півфінал Ліги Європи Інтер – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 17 серпня, в німецькому Дюссельдорфі. Початок гри о 22:00.

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