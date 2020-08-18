Інтер – Шахтар: Хочолова назвав причини поразки "гірників" за крок до фіналу ЛЄ

"Інтер перекусив гру Шахтаря? Я так не вважаю, швидше це ми не показали свій рівень. Могли як і в атаці краще зіграти, так і в обороні. Другий гол розбив нас психологічно. Ми намагались бігти вперед, але не було вже багато сил, ми відкрились і в результаті пропустили ще раз.

Інтер – Шахтар – відео голів

План на гру? До першого гола ми грали добре. Від нас вимагали діяти через фланги, крайні захисники добре опускались, ми змінювали гру, але не вдавалось створювати багато моментів.

Оцінити наш шлях? Євросезон відіграли добре. Зараз потрібно все переварити, що дійшли до півфіналу, заробили очки для України у таблиці коефіцієнтів", – розповів Хочолав для ТК Футбол 1.

У фінальному поєдинку Ліги Європи Інтер зустрінеться із Севільєю.

Інтер розбомбив Шахтар і знущально легко вийшов у фінал Ліги Європи