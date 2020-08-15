Інтер – Шахтар: Годін розсипався у компліментах донецькому клубу

"Ми добре знаємо Шахтар, бачили їхній матч проти Базеля. Вони люблять тримати м'яч, відходити назад і використовувати фланги під час атак.

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Це дуже талановита команда, ми повинні добре зіграти в пресингу і знайти їхні слабкі місця", – цитує Годіна football-italia.

Нагадаємо, Інтер у чвертьфіналі обіграв Байєр (2:1), а "гірники" декласували Базель (4:1). Поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи між цими суперниками відбудеться 17 серпня, початок о 22:00.

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