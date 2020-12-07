Завтра, 8 грудня, делегація Шахтаря вирушить до Мілана на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Традиційно, перед вильотом команда здала аналізи на наявність коронавірусу.

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Як повідомляє прес-служба клубу у Twitter, усі результати дали негативний результат.

Нагадаємо, у квартеті В усі суперники зберігають шанси на вихід у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру. Двобій між Інтером та Шахтарем відбудеться 9 грудня, початок матчу о 22:00.

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