Інтер – Шахтар: "гірники" отримали результати тестів на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів
Тренерський штаб донецького клубу отримав хороші новини від медперсоналу чинного чемпіона України.
Завтра, 8 грудня, делегація Шахтаря вирушить до Мілана на матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Традиційно, перед вильотом команда здала аналізи на наявність коронавірусу.
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Як повідомляє прес-служба клубу у Twitter, усі результати дали негативний результат.
Нагадаємо, у квартеті В усі суперники зберігають шанси на вихід у плей-офф найпрестижнішого клубного турніру. Двобій між Інтером та Шахтарем відбудеться 9 грудня, початок матчу о 22:00.
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