"У такій шаленій групі Шахтар має непоганий запас очок. З іншого боку, та робота, яка була зроблена, може зійти нанівець. Хлопцям треба налаштовуватися і думати тільки про перемогу. Не треба думати про Лігу Європи, треба думати про вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, незважаючи на суперника. Інтеру потрібно буде забивати і перемагати.

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На худий кінець "гірників" влаштує і Ліга Європи, проте потрібно думати тільки про Лігу чемпіонів. Шанси рівні, незважаючи на ім'я суперника. Наші хлопці довели, що вони можуть грати з будь-яким суперником. Тому підтвердженням є дві перемоги над Реалом. Таке зробити одиницям вдається, і Шахтарю вдалось", – сказав Федецький для Meta Ratings.

Матч Інтер – Шахтар пройде 9 грудня, початок о 22:00 за Києвом. Після 5-ти турів "гірники" посідають 2 місце у групі B, набравши 7 очок. В активі "нерадзуррі" 5 пунктів.

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