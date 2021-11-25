"У нас усе гаразд у фізичному та моральному плані. Ми це демонструємо на полі. Від початку сезону показали, що ми єдина команда. Можливо, в лізі ми втратили кілька очок на виїзді, але безумовно ми обрали правильний шлях. Сьогоднішня перемога дуже важлива.

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Вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів означає досягнення невеликої цілі – покращити наше місце в турнірі у порівнянні з попередніми сезонами. Сьогодні ми грали з належною увагою та рішучістю. У другому таймі ми нарешті скористалися нашими нагодами і виграли матч", – цитує латераля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що "нерадзуррі" впевнено здолали Шахтар завдяки дублю Едіна Джеко та після поразки Шерифа гарантували собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів.

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