Півзахисник Інтера Ніколо Барелла зазнав пошкодження перед поєдинком 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Барелла отримав невелике пошкодження м'язів стегна, через що може не зіграти проти Шахтаря, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Зазначається, що головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі не збирається ризикувати здоров'ям хавбека. Також гру пропустять Стефан Де Врей та Алексіс Санчес.

До слова, матч поточного розіграшу ЛЧ Інтер – Шахтар відбудеться в середу, 24 листопада, на Сан-Сіро. Команді Роберто Де Дзербі потрібна виключно перемога. В іншому випадку "гірники" втратять будь-які шанси на єврокубкову весну.

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