Інтер – Шахтар. Анонс півфіналу Ліги Європи

17 серпня у Дюcсельдорфі Інтері Шахтар зустрінуться в півфіналі Ліги Європи. Для італійської команди це перший півфінал єврокубка з сезону 2009/10, коли "нерадзуррі" виграли Лігу чемпіонів. Шахтар не підбирався так близько до трофея з 2016-го – тоді програли Севільї.

Скоро ми дізнаємося, кому знову вдасться пройти у фінал. Для обох команд це буде дуже непростий матч. Аналітики Parimatch також прогнозують, що ми побачимо чимало голів. Нагадаємо, матч розпочнеться о 22:00.

Титульний партнер ФК "Шахтар" Parimatch спільно з клубом і Multiplex дарують можливість подивитися цей матч в кінотеатрі просто неба на вертолітному майданчику КВЦ "Парковий" (Паркова дорога, 16а). Для того, щоб зануритися в атмосферу історичного матчу в колі друзів, досить купити квиток на сайті кінотеатру. Відвідувачі зможуть не тільки підтримати улюблену команду, а й поспілкуватися з відомими уболівальниками клубу, а також отримає м'яч і футболку з автографами гравців.

Історія протистоянь

Шахтарі Інтер зіграють між собою в третій раз. Команди вже зустрічалися в 2005-му, коли боролися за вихід в груповий турнір Ліги чемпіонів. Вдома українська команда програла 0:2 (відзначився дует нападників Мартінс-Адріано), а в Мілані зіграли внічию 1:1 – забивали Альваро Рекоба в складі господарів і Елано за гірників.

Два гравці, які брали участь в тих матчах, зараз працюють в клубах: Даріо Срна обіймає посаду футбольного директора в Шахтарі, а Хав'єр Дзанетті – віцепрезидент Інтера.

Останні матчі

Інтер в Серії А фінішував на другому місці, відставши від Ювентуса всього на одне очко. Дуже прикра ситуація для команди Антоніо Конте, яка після карантину не обіграла Сассуоло(3:3), Верону(2:2), Фіорентину(0:0), Болонью(1:2). Виграй Інтер хоча б один з цих матчів, і, можливо, в Італії змінився б чемпіон.

Що цікаво, упустивши скудетто, міланці додали. У Інтера п'ять перемог поспіль, причому серед суперників в тому числі були потужні Аталанта, Наполі і Баєр. За ці п'ять матчів команда Конте забила 11 м'ячів, а пропустила один – у чвертьфіналі Ліги Європи від Баєра.

Шахтар не програє з середини березня, коли несподівано поступився Зорі. Серія без поразок становить вже 11 матчів, з яких команда Луїша Каштру виграла дев'ять. Перемоги в чемпіонаті України — обов'язкова програма, але й в Лізі Європи Шахтар виступає добре. Вольфсбургу забили три м'ячі, Базелю – чотири, з виходом до півфіналу не виникло ніяких проблем.

Стан команд

У Інтера двоє травмованих. Втрату Матіаса Весіно Конте навряд чи помітить — центральний півзахисник в цьому сезоні грав мало і, швидше за все, покине команду. А ось відсутність Алексіса Санчеса позбавляє тренера варіативності в атаці. Чилієць після карантину був у відмінній формі, в чемпіонаті забив тричі та зробив сім гольових передач.

У Шахтаря з гравців основи травмований тільки Ісмаїлі, який в середині червня порвав хрести. Бразильця зліва підміняє Микола Матвієнко, і, судячи з усього, зіграє на фланзі та проти Інтера.

Лідери

У Інтера божевільну форму набрав Ромелу Лукаку. Бельгієць забив в дев'яти матчах Ліги Європи поспіль, встановивши рекорд турніру. У нападника чотири голи в п'яти останніх матчах, а всього – 31 точний удар, це найрезультативніший сезон в його кар'єрі.

Шахтарю необхідно знайти шлях до воріт Інтера, і в такій ситуації дуже важливий буде Марлос. Гравець збірної України зробив два ассисти з Базелем, всього в цьому сезоні у нього 8 гольових передач і 13 голів. За системою "гол + пас" Марлос поступається тільки Жуніору Мораесу.

Прогноз

У попередніх матчах в своїх чемпіонатах і у Лізі Європи Інтер і Шахтар забивали чимало, тому, варто очікувати, що і в півфіналі кожна з команд порадує нас голами. Шахтар, до речі, вже сім матчів поспіль забиває не менше двох м'ячів.

Тотал більше 3 – 2.06

Шахтар Тотал більше 1,5 – 2.95