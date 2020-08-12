Інтер – Шахтар: Алексіс Санчес майже не має шансів зіграти у півфіналі Ліги Європи

Міланський клуб на своєму офіційному сайті підтвердив травму підколінного сухожилля у чилійця. Втім, "нерадзуррі" вирішили зберегти в секреті терміни відновлення Санчеса.

"Якщо Шахтар виграє в Інтера, то здобуде трофей": Федецький оцінив перспективи "гірників" у Лізі Європи

Вже 17 серпня Інтеру доведеться зустрітися з Шахтарем у півфіналі Ліги Європи, і прогнози щодо участі Алексіса в матчі не надто втішні. Football-italia запевняє, що чилієць не встигне відновитися до поєдинку з "гірниками" в Дюсельдорфі.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Інтер розібрався з Байєром (2:1), а Шахтар розбив Базель з рахунком 4:1.

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