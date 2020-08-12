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Інтер – Шахтар: Алексіс Санчес майже не має шансів зіграти у півфіналі Ліги Європи

20:07 - Читать на русском
Інтер – Шахтар: Алексіс Санчес майже не має шансів зіграти у півфіналі Ліги Європи
Алексіс Санчес / Getty Images

Пошкодження форварда Інтера Алексіса Санчеса виявилося доволі серйозним.

 

Міланський клуб на своєму офіційному сайті підтвердив травму підколінного сухожилля у чилійця. Втім, "нерадзуррі" вирішили зберегти в секреті терміни відновлення Санчеса.

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Вже 17 серпня Інтеру доведеться зустрітися з Шахтарем у півфіналі Ліги Європи, і прогнози щодо участі Алексіса в матчі не надто втішні. Football-italia запевняє, що чилієць не встигне відновитися до поєдинку з "гірниками" в Дюсельдорфі.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу Інтер розібрався з Байєром (2:1), а Шахтар розбив Базель з рахунком 4:1.

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Алексіс Алексіс Санчес Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Шахтар
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