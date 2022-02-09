"Нерадзуррі" переграли гостей з Рима у чвертьфіналі Кубка Італії. Дивіться відео голів і огляд видовищного матчу.

Суперники видали цікавий поєдинок з низкою красивих моментів. Вже на другій хвилині Джеко відкрив рахунок, замкнувши пас Перішіча. Надалі команди обмінювалися гостротою. За Інтер потужно стріляв Барелла, у Роми свої шанси мали Абрахам і Дзаньйоло.

Римляни по перерві були близькі до того, щоб відігратися, але Санчес поставив ефектну крапку. Чилієць дальнім ударом влучив точно в "дев'ятку" та забезпечив Сімоне Індзагі вихід в наступний раунд Кубка Італії. Там "нерадзуррі" зіграють з переможцем пари Мілан – Лаціо.

Інтер обіграв Рому у яскравому чвертьфіналі Кубка Італії

Інтер – Рома – відео голів і огляд матчу