Рома вирвала перемогу над Інтером в матчі 8-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Рома на Футбол 24.

Інтер повів у рахунку вже на 10 хвилині, але взяття воріт скасували через офсайд Джеко. Але на 30-ій гол Дімарко не могли скасувати – "нерадзуррі" повели у рахунку.

Рома з шикарним голом Дибали вперше за понад 10 матчів обіграла Інтер – "вовки" повернулися в зону Ліги чемпіонів

Дибала перед перервою вирівняв становище, класно пробивши з лету – Хандановіч не впорався. А перемогу наприкінці гри приніс Смоллінг, який вколотив м'яч головою після подачі зі штрафного.

Таким чином, Рома набрала 16 очок та піднялась на 5 місце, Інтер з 12 пунктами залишився сьомим.