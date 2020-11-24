Зінедін Зідан визначився з обоймою футболістів, на яких розраховуватиме в поєдинку 4 туру ЛЧ проти міланського Інтера.

До Мілана вирушить 21 гравець Реала. У списку немає травмованих Серхіо Рамоса та Каріма Бензема, а також хворого на COVID-19 Едера Мілітао. Натомість з командою поїде Каземіро, який нарешті отримав негативний результат тесту на коронавірус. Українець Андрій Лунін теж вирушить до столиці моди, інформує офіційний Twitter "вершкових".

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Також через коронавірус не зможуть взяти участь у поєдинку Альваро Одріосола, Феде Вальверде і Лука Йовіч, які залишаються на самоізоляції. У зв'язку з цим, Зінедін Зідан залучив до підготовки двох гравців із Кастільї (молодіжної команди). Це захисник Віктор Чуст і нападник Уго Дуро.

Поєдинок Інтер – Реал Мадрид стартує 25 листопада о 22:00. Після трьох турів міланці набрали лише 2 очки та замикають турнірну таблицю групи B. У Шахтаря та Реала по 4 пункти, а Борусія М набрала 5 балів і очолює квартет.

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