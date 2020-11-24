Наставник Інтера Антоніо Конте розповів про невдалий початок своїх підопічних у ЛЧ перед поєдинком проти Реала.

"Ми повинні вигравати цей матч, показати хороший результат. Інших варіантів або рішень немає. Залишилося три матчі. Щоб вийти, нам потрібно набрати щонайменше сім очок, а то і виграти всі три матчі, що залишилися. На мій погляд, ми заслуговуємо більшого, ніж ті результати, які ми показали. Треба думати, як ми можемо додати.

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У минулому сезоні ми часто починали матчі з правильним настроєм. У порівнянні з тим сезоном ми значно збільшили володіння, але в той же час стали дозволяти суперникам створювати занадто багато моментів. Якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними, то повинні все робити найкраще", – цитує Конте сайт УЄФА.

Після трьох турів групового етапу ЛЧ Інтер замикає квартет В з 2 очками, у Реала та Шахтаря по 4 залікових бали, лідирує Борусія М (5 очок).

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