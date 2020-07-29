Інтер – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

З початку поєдинку Інтер заволодів ініціативою і вже на 11 хвилині втілив свою перевагу у забитий гол. Даніло Д'Амброзіо підхопив м'яч на добиванні і поклав у дальній від воротаря кут. До перерви неаполітанці мали декілька гольових нагод, але жодною не скористались.

Інтер продовжує "фліртувати" з Мессі – аргентинець потрапив на символ Мілана

Початок другого тайму був за Наполі, але ті знову змарнували свої моменти. Натомість, в середині другого тайму забили "нерадзуррі". Це Лаутаро Мартінес наважився на дальній удар за меж штрафного майданчика і встановив остаточний рахунок 2:0.

Інтер переміг Наполі завдяки блискучому голу Лаутаро Мартінеса – "нерадзуррі" повернулися на другу позицію в Серії А