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Інтер – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

11:23 - Читать на русском
Інтер – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Інтер ­­– Наполі – Відео голів та огляд матчу / Твіттер ФК Наполі

Міланський Інтер приймав Наполі у матчі 37-го туру італійської Серії А. До вашої уваги відео забитих м'ячів та найцікавіших моментів двобою.

11’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
 
11’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес

З початку поєдинку Інтер заволодів ініціативою і вже на 11 хвилині втілив свою перевагу у забитий гол. Даніло Д'Амброзіо підхопив м'яч на добиванні і поклав у дальній від воротаря кут. До перерви неаполітанці мали декілька гольових нагод, але жодною не скористались.

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Початок другого тайму був за Наполі, але ті знову змарнували свої моменти. Натомість, в середині другого тайму забили "нерадзуррі". Це Лаутаро Мартінес наважився на дальній удар за меж штрафного майданчика і встановив остаточний рахунок 2:0.

Інтер переміг Наполі завдяки блискучому голу Лаутаро Мартінеса – "нерадзуррі" повернулися на другу позицію в Серії А

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Італія Відеоновини Інтер - Наполі Інтер Інтер Наполі Наполі
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