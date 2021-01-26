Інтер – Мілан: Піолі поскаржився на жеребкування у Кубку Італії
Головний тренер Мілана Стефано Піолі поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка Італії з Інтером.
"Кубок Італії – окремий турнір, який дійсно важливий для нас. Серія А – це інша історія. Наступне дербі буде наступного місяця, а до цієї зустрічі будуть інші важливі матчі. Ми повинні дати собі раду в цьому чвертьфіналі.
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Ми повні рішучості і хочемо виграти Кубок Італії, але нам не особливо пощастило з жеребкуванням. Ми зіграємо з небезпечним суперником і хочемо відігратися після поразки в матчі з Аталантою", – цитує Піолі видання Football Italia.
Нагадаємо, чвертьфінальний поєдинок Кубка Італії між Міланом та Інтером відбудеться вже сьогодні, 26 січня. Початок зустрічі о 21:45.
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