Інтер обіграв Мілан та вийшов у фінал Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Безгольова нічия в першому матчі залишала питання про першого фіналіста Кубка Італії відкритим. Інтер був безумовним фаворитом, але вже понад рік ніяк не міг здобути перемогу в дербі.

Інтер розгромив Мілан в дербі за фінал Кубка Італії – майстер-клас Лаутаро закріпив екс-одноклубник Маліновського

Мілан останнім часом зовсім розучився небезпечно атакувати і сподівався лише на захист, який сім попередніх матчів завершив без пропущених голів. Однак Лаутаро декласував обох центрбеків (свої голи аргентинець забивав з-під Калюлю і Томорі). Відповідь Беннасера скасували, а крапку поставив Госенс.

Другий фіналіст визначиться сьогодні у матчі Фіорентини та Ювентуса.