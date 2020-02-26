Інтер – Лудогорець: гості прибули на матч Ліги Європи в захисних масках і рукавицях

Болгари здивували безпрецендентними заходами безпеки.

Футболісти Лудогорця прибули на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Інтера у Мілан і вразили присутніх в аеропорту своїм зовнішні виглядом.

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Через швидке поширення коронавірусу в Італії болгарські футболісти вирішили дотримуватись максимальних заходів обережності – гості прибули до Мілана в масках і рукавичках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що матч Інтер – Лудогорець відбудеться без глядачів – через смертельну недугу в Італії були скасовано чотири матчі 25-го туру Серії А, а також перенесено кілька десятків поєдинків у аматорських і молодіжних лігах.

До слова, у першій зустрічі з Лудогорцем Інтер здобув перемогу з рахунком 2:0.

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