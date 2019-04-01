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Інтер – Лаціо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

08:25 42 Читать на русском
Інтер – Лаціо – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Інтер – Лаціо – 0:1 / ФК Інтер

Інтер у рамках 29 туру Серії А вдома поступився Лаціо. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Італія. Серія А, 29 тур

Інтер – Лаціо – 0:1

Голи: Мілінковіч-Савіч, 13

Болонья здобула перемогу над Сассуоло, Інтер поступився Лаціо: 29-й тур Серії А, матчі неділі

Інтер на своєму полі приймав Лаціо. Римляни змогли забити швидкий гол у перші 15 хвилин зустрічі зусиллями Сергєя Мілінковіча-Савіча. Це взяття воріт виявилось вирішальним і підопічні Сімоне Індзагі здобули 3 очки.

Інтер залишається на 3 позиції з 53 очками, Лаціо на 5 сходинці, набравши 48 пунктів.

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