Інтер не зумів переграти Фіорентину в 30 турі Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Погана субота для Інтера. "Нерадзуррі" втратили очки у протистоянні з Фіорентиною, а конкуренти перемогли та відірвалися. Мілан впорався з Кальярі та здобув 6 балів гандикапу, а Наполі, здолавши Удінезе, отримав +3. Інтер ще має матч в запасі, але вже не в статусі фаворита на чемпіонство.

Фіорентина чудово грає після продажу Влаховіча і вчора на рівних протистояла Інтеру. Гості весь перший тайм турбували Хандановіча гострими ударами, а на початку другого забили після крутої комбінації. Інтер відповів у стилі Конте – один латераль (Перішіч) прострілив, а інший (Дюмфріс) замкнув.

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