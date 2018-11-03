Інтер – Дженоа – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Інтер розтрощив Дженоа в 11-му турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Інтер – Дженоа на сайті "Футбол 24".

Дубль Гальярдіні та гол Політано ще в першому таймі забезпечили Інтеру комфортну перевагу. Після перерви гра трохи заспокоїлась, а вже у компенсований час міланці забили ще двічі.

Інтер знищив Дженоа у рідних стінах: 11-й тур Серії А, матчі суботи

Таким чином, Інтер набрав двадцять п'ять очок та піднявся на друге місце в турнірній таблиці, випередивши за різницею голів Наполі. Дженоа залишився на одинадцятій позиції, маючи у активі всього чотирнадцять очок.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 11-й тур

Інтер – Дженоа – 5:0

Голи: Гальярдіні, 14, 49, Політано, 26, Маріу, 90+1, Наінгголан, 90+4