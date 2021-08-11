Інтер вирішив провести товариський матч проти Динамо без присутності вболівальників.

Міланський клуб на своєму офіційному сайті підтвердив, що зустріч відбудеться за зачиненими дверима.

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Італійські ЗМІ розкривають причини такого рішення. Фанати Інтера обурені продажами лідерів і жахливими фінансовими перспективами. Власники клубу стурбовані, що гнів вболівальників перекинеться із соцмереж на стадіон, тому вирішили не ризикувати.

Додамо, що матч Інтер – Динамо відбудеться 14 серпня, початок о 19:30. Поєдинок прийматиме U-Power Stadium у Монці.

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