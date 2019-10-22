Інтер – Борусія Д: німецька команда вирушила в Мілан без двох ключових форвардів

Алькасер та Ройс не допоможуть своїй команді / Фото AP

Дортмундська Борусія зазнала втрат перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Головний тренер "джмелів" Люсьєн Фавр не зможе розраховувати у матчі проти Інтера на нападників Марко Ройса та Пако Алькасера, повідомляє kicker.

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Борусія Д очолює групу F разом із Барселоною, у команд по 4 очки. Інтер перебуває на третій сходинці (1 бал). Зустріч між цими суперниками відбудеться 23 жовтня, початок о 22:00.

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