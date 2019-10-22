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Інтер – Борусія Д: німецька команда вирушила в Мілан без двох ключових форвардів

15:25 248 Читать на русском
Інтер – Борусія Д: німецька команда вирушила в Мілан без двох ключових форвардів
Алькасер та Ройс не допоможуть своїй команді / Фото AP

Дортмундська Борусія зазнала втрат перед матчем 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 

Головний тренер "джмелів" Люсьєн Фавр не зможе розраховувати у матчі проти Інтера на нападників Марко Ройса та Пако Алькасера, повідомляє kicker.

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У 30-річного німця діагностували пошкодження щиколотки, а іспанець підхопив вірус.

Борусія Д очолює групу F разом із Барселоною, у команд по 4 очки. Інтер перебуває на третій сходинці (1 бал). Зустріч між цими суперниками відбудеться 23 жовтня, початок о 22:00.

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Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Інтер - Борусія Дортмунд Пако Алькасер Пако Алькасер Марко Ройс Марко Ройс
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