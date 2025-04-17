Гол Дайєра з нульового кута у відеоогляді матчу Інтер – Баварія – 2:2
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Інтер зіграв унічию з Баварією у другому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:2). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
58’ Лаутаро Мартінес
61’ Бенжамен Павар
52’ Харрі Кейн
76’ Ерік Дайєр
52’ Харрі Кейн
58’ Лаутаро Мартінес
61’ Бенжамен Павар
76’ Ерік Дайєр
Матч між Інтером і Баварією на Сан-Сіро пройшов під дощем, і три з чотирьох м'ячів були забиті після розіграшу кутових. У складі Інтера відзначилися Лаутаро Мартінес і Павар, у Баварії гол після розіграшу стандарту забив з нульового кута Ерік Дайєр.
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Ще одним влучним ударом у складі гостей відзначився Харрі Кейн – він забив з гри, з-під Дімарко. Так Інтер завдяки перемозі на Альянц Арені в першому матчі пробився до півфіналу Ліги чемпіонів. На наступній стадії "нерадзуррі" зіграють із Барселоною.
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