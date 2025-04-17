Інтер зіграв унічию з Баварією у другому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (2:2). Дивіться голи та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч між Інтером і Баварією на Сан-Сіро пройшов під дощем, і три з чотирьох м'ячів були забиті після розіграшу кутових. У складі Інтера відзначилися Лаутаро Мартінес і Павар, у Баварії гол після розіграшу стандарту забив з нульового кута Ерік Дайєр.

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Ще одним влучним ударом у складі гостей відзначився Харрі Кейн – він забив з гри, з-під Дімарко. Так Інтер завдяки перемозі на Альянц Арені в першому матчі пробився до півфіналу Ліги чемпіонів. На наступній стадії "нерадзуррі" зіграють із Барселоною.