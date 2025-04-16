"Для нас найважливішим буде те, який пресинг прийме Інтер. Варіантів може бути два: високий пресинг і агресивна гра або гра на контратаках. Незалежно від тактики Інтера ми маємо бути готові", – зазначав Венсан Компані перед другим чвертьфіналом. Інтер, судячи з усього, обрав більш обережний варіант. Але оскільки Баварія не була небезпечною біля чужих воріт, здавалося, що команда Сімоне Індзагі грала роль першої скрипки.

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Однак і нечисленні моменти Інтера були не зовсім повноцінними – максимум напівмоментами. Так, Ачербі прийшов на стандарт і завдав неточного удару, а Чалханоглу пробив здалеку повз ворота. Баварське володіння м'ячем було схоже більше на стерильне, хоча за бажання весь перший тайм можна назвати "розвідувальним". Утім, із Мюллєром в основі мюнехенська команда мала кращий вигляд, ніж із Геррейро на позиції "десятки" на Альянц Арені.

Після перерви на Сан-Сіро почався дощ, і Харрі Кейн на самому початку другого тайму забив першим же ударом по воротах. Причому він зробив це з-під захисника Дімарко, перебуваючи при цьому в статиці. Англієць завдав удару з правого краю штрафного майданчика знизу під дальню штангу. Дімарко ховав руки за спину, щоб у них випадково не влучив м'яч, але, як виявилося, йому слід було більше уваги приділити положенню корпусу – Федеріко "купився" на оманливий рух Кейна і дозволив англійцю пробити.

Тут же шикарний момент змарнував Мюллєр – із чудової позиції він пробив у дотик над поперечиною. Можливо, йому варто було спробувати зупинити м'яч, і лише потім завдати удару?

Томас безумовно про це пошкодував ще й тому, що в атаці у відповідь Інтер зрівняв рахунок. Це сталося під час розіграшу кутового: Дімарко навісив, м'яч відскочив від Лаутаро до Кімміха, але універсал Баварії не зміг до пуття вибити м'яч, і Мартінес наступним же дотиком прошив Урбіга. Коли забивав Кейн, гравці Інтера апелювали до арбітра, вимагаючи зафіксувати фол проти Мхітаряна в тій гольовій атаці. Коли забивав Лаутаро, Мюллєр апелював до судді, наполягаючи на грі рукою з боку аргентинця. Славко Вінчіч обидва прохання проігнорував.

Після цього Інтер уже було не зупинити. З дуже сильним ударом Дарміана Урбіг впорався, а ось при черговому стандарті Баварія знову провалилася. Цього разу верхову дуель Павару програв Кім, якому дісталося за останні матчі з Інтером і Борусією, і якого Компані так сильно захищав на передматчевій прес-конференції. Як бачимо, критика з боку вболівальників і преси на адресу корейця була слушною – він перебуває не в найкращій формі.

А ось у чому Компані виявився правий, так це в тому, що долю другого чвертьфіналу вирішать окремі епізоди. Реалізуй свій шанс Мюллєр за рахунку 1:0 на користь Баварії, все могло скластися інакше. Те ж саме стосується невдалого виносу Кімміха зі свого штрафного і програної повітряної дуелі у виконанні Кіма. Саме ці три епізоди стали ключовими, адже Баварії вдалося зрівняти рахунок – після розіграшу свого кутового Даєру вдалося закрутити м'яч у сітку ударом головою майже з нульового кута.

У півфіналі Інтер зустрінеться з Барселоною.