Інтер вдома здолав Барселону в матчі з сімома голами і вийшов у фінал. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Інтер - Барселона на "Футбол 24".

Міланський Інтер став першим фіналістом Ліги чемпіонів 2024/2025. Після нічиєї 3:3 на полі каталонців італійський клуб здобув перемогу у фантастичному домашньому поєдинку, де було забито одразу 7 голів – останній у додатковий час.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами

Голи Лаутаро Мартінеса та Хакана Чалханоглу (з пенальті) дали міланцям до перерви солідну фору – 2:0. Утім, гості з Іспанії не капітулювали. За чверть години другого тайму вони відповіли влучними ударами Еріка Гарсія та Дані Ольмо – рахунок став 2:2.

На 87-й хвилині Рафінья відправив м'яч у третій раз у ворота Інтера, вивівши Барселону вперед. Але каталонці не виграли – на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі зробив рахунок рівним. 3:3.

Вирішальною в додатковий час стала 99-та хвилина. Давіде Фрателлі з передачі Мехді Таремі забив четвертий гол у ворота команди Ханса-Дітера Фліка і приніс Інтеру путівку у фінал Ліги чемпіонів. У вирішальному матчі за трофей міланці зустрінуться або з Арсеналом, або з ПСЖ.

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