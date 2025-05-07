Легендарний екс-тренер Арсенала Арсен Венгер висловився щодо пенальті у матчі між Інтером та Барселоною у півфіналі Ліги чемпіонів.

"Я категорично проти такого типу покарань. І я категорично проти використання уповільненої зйомки. На нормальній швидкості це чудовий підкат, і Кубарсі першим дістається до м'яча.

Дюмфріс оцінив перемогу Інтера над Барселоною: "Ми будемо насолоджуватися"

Подивіться, що робить Мартінес, він нахиляє себе до гравця Барселони. Він шукає пенальті. Лаутаро знав, що не заб'є, відчув це. Як на мене, рішення судді в цій ситуації – неправильне.

Кубарсі першим торкається м'яча. І це те, що для мене важливо. Лаутаро робить все інше. Він нахиляється, і не має значення, чи є контакт. Йдеться про те, хто грає з м'ячем і хто його виграє першим", – цитує Венгера Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що у компенсований час до першого тайму Шимон Марциняк призначив пенальті за фон Кубарсі на Лаутаром. Чалханоглу без проблем реалізував 11-метровий, і Інтер повів у рахунку 2:0. У підсумку "нерадзуррі" виграли у Барселони 4:3 (заг 7:6), пройшовши у фінал Ліги чемпіонів.

ПСЖ – Арсенал: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів